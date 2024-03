Finlândia vence ranking da felicidade da ONU pelo 7° ano consecutivo; afinal, o que é ser 'feliz'?

Em tempos de guerra, o que significa ser feliz? Essa é uma das questões que saltam aos olhos quando se observa a lista dos cinco países nórdicos considerados, ano após ano, os "mais felizes do mundo". Com a Finlândia liderando a lista de 183 nações, que se termina pelo Afeganistão, segue uma lista de países, frequentemente citados como modelos de tranquilidade: Dinamarca (2°), Islândia (3°) e Suécia (4)°. O Brasil subiu seis posições e figura como 44° melhor país para se viver.

Como nada é por acaso na geopolítica mundial, a Suécia, que ocupa um honroso 4° lugar da lista de países mais felizes do mundo das Nações Unidas, e que possui um longo histórico de "neutralidade" nos conflitos mundiais dos últimos séculos, acaba de vencer uma longa negociação com a Turquia para finalmente aderir à aliança militar da Otan, com medo do vizinho russo, que invadiu a Ucrânia há dois anos.

A mesma Ucrânia que despencou para a 105° posição do ranking em 2024: no ano passado, ela figurava na 93° posição. A Rússia se posiciona no 72° lugar. Outro país no topo da "lista da felicidade" da ONU, a Dinamarca decidiu este ano aumentar seu orçamento militar justamente para se proteger da ameaça russa, um inimigo que mora literalmente ao lado. A própria Finlândia, campeã inconteste da lista há sete anos, se juntou aos aliados militares para se prevenir de futuras ameaças.

Ajuda social, renda, saúde, liberdade

Mas, afinal, o que é ser feliz em tempos de guerra, num mundo ameaçado pelo avanço das mudanças climáticas e recém-saído de uma pandemia? Para a ONU, o relatório se baseia na avaliação que as pessoas fazem de sua felicidade, bem como em dados econômicos e sociais. O documento leva em conta seis fatores principais: ajuda social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção, segundo as Nações Unidas.

A proximidade com a natureza e um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal são fundamentais para a satisfação dos finlandeses, declarou ainda Jennifer De Paola, pesquisadora especializada nessa área na Universidade de Helsinque. Os finlandeses talvez tenham uma "compreensão mais acessível do que é uma vida bem-sucedida", em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, onde o sucesso é frequentemente associado a ganhos financeiros, acrescentou.

Curiosidades

Entre as curiosidades do ranking, os Estados Unidos e a Alemanha não estão entre as 20 nações mais felizes pela primeira vez em mais de 10 anos, ficando respectivamente em 23º e 24º lugar. Além disso, a Costa Rica e o Kuwait entram no top 20 em 12° e 13° lugar. E nenhum dos países mais populosos do mundo aparece entre os 20 primeiros colocados. A França caiu cinco posições em relação à 2023, ficando em 27º lugar.

Embora os dez principais países do ranking permaneçam praticamente inalterados, houve muito mais movimentação entre os vinte primeiros. As pontuações de felicidade são baseadas nas populações residentes em cada país, e não em sua cidadania ou local de nascimento.

A partir do Relatório sobre a Felicidade Mundial de 2018, os organizadores do documento começaram a dividir as respostas entre as populações locais e as nascidas no exterior em cada país, e descobriram que as classificações de felicidade são essencialmente as mesmas para os dois grupos.

Houve algum efeito residual após a migração e alguma tendência de os migrantes se mudarem para países mais felizes, de modo que, entre os 20 países mais felizes desse relatório, a felicidade média dos nascidos localmente foi cerca de 0,2 ponto maior do que a dos nascidos no exterior.

Milleniums do novo mundo em baixa

A confiança nas instituições, a baixa corrupção e o livre acesso à saúde e à educação também são fundamentais. "A sociedade finlandesa está imbuída de um senso de confiança, liberdade e um alto nível de autonomia", disse a especialista.

O relatório anual também destaca um sentimento de felicidade mais forte entre as gerações mais jovens do que entre as mais velhas na maioria das regiões, mas não em todas. O índice caiu drasticamente entre 2006 e 2010 entre as pessoas com menos de 30 anos na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, e agora está mais baixo do que entre as pessoas mais velhas nessas regiões.

Por outro lado, ele aumentou em todas as faixas etárias no Leste Europeu no mesmo período. A diferença entre as gerações aumentou em todo o mundo, exceto na Europa, o que é considerado "preocupante" pelos autores do relatório.

(Com AFP)