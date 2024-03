Finlândia é o país mais feliz do mundo e Brasil sobe 5 posições após queda

A Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo pela sétima vez consecutiva, segundo um relatório patrocinado pela ONU. Países nórdicos como Dinamarca, Islândia e Suécia também se destacam. Em contraste, o Afeganistão, afetado por uma crise humanitária, ficou em último lugar.

O Brasil subiu no ranking depois de uma queda expressiva - no ano passado, o país caiu 11 posições. E este ano, recuperou cinco.

EUA e Alemanha fora do Top 20

Pela primeira vez em mais de uma década, os Estados Unidos e a Alemanha não estão entre os 20 primeiros países mais felizes, ocupando as posições 23 e 24, respectivamente. Costa Rica e Kuwait entraram no top 20, ocupando as posições 12 e 13. Os países mais populosos não estão entre os 20 primeiros.

Como se mede a felicidade?

A felicidade dos finlandeses é atribuída à proximidade com a natureza e ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

A confiança nas instituições, a baixa corrupção e o acesso gratuito à saúde e educação também são essenciais.

O relatório destaca um sentimento de felicidade mais forte entre as novas gerações, exceto na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, onde houve um retrocesso desde 2006-2010 entre os jovens.

Brasil recupera números no ranking; México o melhor colocado

O Brasil subiu no ranking, passando da 49ª para a 44ª posição. O México foi o mais bem colocado na América Latina - ficando em 25º lugar, subindo 10 posições desde o último ranking.

Confira alguns colocados do ranking

1 - Finlândia

2 - Dinamarca

3 - Islândia

4 - Suécia

5 - Israel

6 - Holanda

7 - Noruega

8 - Luxemburgo

9 - Suíça

10 - Austrália

26 - Uruguai

38 - Chile

44 - Brasil

48 - Argentina

51 - Japão

55 - Portugal

60 - China

79 - Venezuela

*Com informações da ANSA Brasil e AFP.