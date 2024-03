Expectativas de inflação no longo prazo seguem ancoradas, sob várias métricas, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, avaliou que as expectativas da inflação nos Estados Unidos continuam bem ancoradas. "A inflação diminuiu significativamente ao longo do último ano, mas permanece acima do nosso objetivo de longo prazo de 2%", disse ele, a jornalistas, no período da tarde desta quarta-feira.

Powell reiterou o compromisso do Fed de retornar a inflação norte-americana à meta de 2% ao ano.

Afirmou ainda que a imigração no país tem impulsionado a perspectiva de crescimento econômico.

"Os riscos para alcançar os nossos objetivos de emprego e de inflação estão ficando mais equilibrados", concluiu o presidente do Fed.