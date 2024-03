EUA 'não descartam' enviar tropas ao Haiti em meio a crise

WASHINGTON, 20 MAR (ANSA) - Os Estados Unidos não descartam implantar suas tropas no Haiti como parte de um esforço multinacional se a crise no país se agravar, mas o governo atualmente não considera a medida uma prioridade.

A fala foi dada por uma autoridade militar americana em um evento em Washington.

A general Laura Richardson, chefe do Comando Sul do exército dos Estados Unidos (US Southcom), afirmou: "Estamos preparados e responderíamos se o Departamento de Estado e nosso Departamento de Defesa nos solicitassem".

Ela acrescentou que "não se espera uma resposta exclusiva dos Estados Unidos em caso de um agravamento da situação haitiana".

"Acredito que uma solução internacional, uma solução que também leve em consideração o ponto de vista dos haitianos, é muito importante, e a administração do presidente Joe Biden está trabalhando exatamente nessa perspectiva", explicou.

No mês passado, a ONU aprovou o estabelecimento de uma Missão Multinacional de Apoio à Segurança (Mmas) no Haiti, liderada pelo Quênia, mas a iniciativa ainda não foi concretizada devido à crise institucional em Porto Príncipe e à falta de financiamento claro. (ANSA).

