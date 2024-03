EUA anunciam regras para reduzir emissões de veículos

WASHINGTON, 20 MAR (ANSA) - O governo americano anunciou as restrições mais rigorosas já vistas nas emissões de carros e caminhões para acelerar a transição para veículos elétricos e mitigar as mudanças climáticas.

Segundo a imprensa local, porém, a gestão de Joe Biden suavizou as medidas em relação às previsões de abril de 2023, levando em consideração as preocupações do setor.

As normas ainda exigem uma redução de quase 50% nas emissões de toda a frota até 2032 em comparação com 2026, através do aumento das vendas de veículos elétricos e de baixa emissão, mas dão aos fabricantes maior flexibilidade e relaxam os parâmetros de referência nos primeiros três anos. (ANSA).

