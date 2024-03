Energia volta a cair na Vila Buarque e Santa Cecília: 'Apenas quatro horas com luz'

Depois de mais de 45 horas sem energia, moradores da Vila Buarque e da Santa Cecília, na região central da cidade de São Paulo, tiveram o serviço restabelecido ainda na manhã desta quarta-feira, 20. No entanto, a tranquilidade durou pouco. No início da tarde, a interrupção voltou a atingir imóveis da região. Procurada, a Enel Distribuição São Paulo disse que está apurando a situação.

"Apenas quatro horas com luz. No prédio onde moro, a energia foi cortada na segunda-feira, 18, e retomada nesta quarta-feira por volta das 9 horas. Mas voltou a cair novamente por volta das 13 horas", disse a fisioterapeuta Gastone Sabino Tenório Lins, de 37 anos, que mora na Rua Martim Francisco, entre as ruas Jaguaribe e Canuto do Val. "E é bem desgastante ficar sem luz e água. É angustiante."

Nas redes sociais, também há relatos semelhantes de moradores da Santa Cecília. "Falta de energia de novo", disse um internauta. Também há queixas com relação a interrupção no bairro de Higienópolis e na região da Rua da Consolação.

Na manhã desta quarta-feira, a Enel disse que a companhia seguia trabalhando no local para atender alguns clientes que tiveram o fornecimento impactado ao longo da terça-feira durante os trabalhos para reparo e reconfiguração da rede elétrica subterrânea que atende a região.

A falta de luz, registrada desde as 10h30 de segunda, afetou principalmente os bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque. O novo apagão atingiu cerca de 35 mil moradores, afetando hospitais, comércio e outras atividades.

Nas redes sociais, além de queixas sobre nova queda de energia, ainda há relatos de pessoas que estão há mais de 50 horas sem energia elétrica na região central da cidade de São Paulo.