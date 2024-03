Em festa do PT, Lula critica fiança a Daniel Alves e 'genocídio' em Gaza

O presidente Lula (PT) criticou a concessão de fiança ao jogador Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, durante a festa de aniversário de 44 anos do PT, em Brasília.

O que aconteceu

Lula deu declarações breves, mas contundentes, antes de o jantar ser servido. Ele saudou o partido, voltou a pregar contra o "genocídio" na Faixa de Gaza" e questionou a fiança ao jogador.

Nós estamos vendo agora que o Daniel Alves pode ser libertado se pagar. Aprendi uma coisa: que aqui, lá em Pernambuco, no Nordeste, quem tem 20 contos de réis não é preso. Essa máxima continua.

Lula, na festa de aniversário do PT

O Tribunal de Barcelona aceitou hoje libertar Daniel Alves provisoriamente, sob fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões, na cotação de hoje). A medida proíbe Daniel de se aproximar a uma distância inferior a 1 quilômetro da casa da vítima, seu local de trabalho e qualquer outro local que ela frequente.

"O dinheiro que o Daniel Alves tem não pode comprar a dignidade da ofensa que um homem faz numa mulher praticando estupro", completou. Lula também falou sobre a necessidade de combater a desigualdade entre homens e mulheres. Atrás dele, a primeira-dama Janja da Silva gritava "é crime", enquanto o marido falava no palco. "É crime", repetiu o presidente.

'Genocídio' em Gaza

Lula também voltou a chamar os ataques de Israel na Faixa de Gaza de "genocídio". O brasileiro tem sido uma das principais vozes internacionais pelo cessar-fogo na região.

As pessoas que defendem a paz no mundo não têm coragem de defender mulheres e crianças que são mortas na faixa de Gaza todo dia. Aquilo não é uma guerra, é um genocídio. A gente tem que ter coragem de falar essas coisas.

Lula, na festa do PT

O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, estava presente no evento. Mais ao fim do discurso, ele aplaudiu as falas.

"Temos que dizer 'chega' de matar mulheres e crianças. Não é possível que estejamos assistindo à carnificina. Cadê o humanismo? Cadê a solidariedade? Cadê a ONU, que deveria existir para evitar isso?"

Lula, na festa do PT

Festa do PT

Lula abriu a festa de 44 anos do PT com direito a parabéns e bolo com velas. Grande parte dos ministros, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e autoridades do partido comemoram em um centro de convenções em Brasília.

A festa serve como evento de arrecadação para o partido. Os convites foram vendidos por R$ 350, R$ 5.000 e R$20 mil, com contribuição feita apenas por pessoas físicas e pagamento via Pix.