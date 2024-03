Diante de polarização, Lula prioriza liderança do 'Sul global' e evita se posicionar, diz jornal francês

A editoria Internacional do jornal Le Figaro desta quarta-feira (20) faz uma análise da posição do Brasil, sob liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no campo geopolítico internacional.

A editoria Internacional do jornal Le Figaro desta quarta-feira (20) faz uma análise da posição do Brasil, sob liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no campo geopolítico internacional.

O texto classifica como "vergonhosas" as declarações de Lula, na Etiópia, em fevereiro, quando comparou as ações de Israel em Gaza ao holocausto nazista, o que provocou a ira do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e desencadeou uma crise diplomática entre Brasil e Israel. A reportagem aponta que, com tal atitude, o presidente brasileiro colocou a perder o desejado papel de mediador que o país poderia alcançar no campo internancional.

A reportagem recorda que como presidente do Brasil entre 2003 e 2010, Lula tentou resolver as tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Enquanto que no início de seu terceiro mandato, ele procurou desempenhar um papel semelhante no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Le Figaro afirma que, do outro lado, há o conflito entre Israel e o Hamas, que acentua a divisão geopolítica global, e acrescenta que em segundo plano, há uma tensão renovada entre a China e os Estados Unidos.

Segundo os especialistas consultados para o artigo do jornal francês, diante do "cenário tenso", o Brasil precisa assumir uma "posição mais clara". Já que criticar Israel seria a postura "mais fácil", por não se tratar de um parceiro econômico importante para o Brasil, ao contrário de Rússia ou China, respectivamente, um fornecedor essencial de fertilizantes e o principal parceiro comercial do país há mais de 10 anos.

Foco no 'Sul global'

Ao mesmo tempo, a publicação pondera que desde seu retorno ao poder, o "Sul global" tem sido a prioridade de Lula. "Para os especialistas, essa mudança de estratégia é o resultado de um mundo mais polarizado do que nunca, com conflitos que impressionam por sua escala e gravidade", diz o diário francês.

O Le Figaro enfatiza demonstrações da estratégia pela imposição de agendas internacionais como a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro, e a conferência climática COP 30, marcada para 2025, na cidade amazônica de Belém, no Pará.

Segundo o diário os dois eventos "dão ao líder de esquerda a chance de destacar a redução da desigualdade e a defesa do meio ambiente" e posiciona o Brasil como um dos líderes do Sul global.

Por fim, o jornal critica a falta de posicionamento de Lula em criticar violações flagrantes dos direitos humanos. E cita quando o presidente de esquerda, recentemente, se recusou a comentar a decisão do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, de expulsar a equipe do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos de Caracas.

"Da mesma forma, seu fracasso em apontar o presidente russo Vladimir Putin na morte do ativista de oposição Alexei Navalny em 16 de fevereiro também atraiu fortes críticas", recorda o texto, que encerra com o questionamento: "Por quanto tempo mais o Brasil conseguirá manter sua imagem de país líder com esse tipo de atitude em relação a certos aliados?".