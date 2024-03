Descoberta de edição de antiga foto da rainha Elizabeth II suscita nova polêmica no Reino Unido

Mais uma foto da realeza britânica, desta vez uma imagem da Rainha Elizabeth II rodeada por netos e bisnetos, foi digitalmente editada. O clique seria de autoria da princesa Kate Middleton, que recentemente foi responsabilizada pela manipulação de uma recente imagem dela com os filhos. As mídias internacionais estão agora revisando todo o material divulgado oficialmente pelo Palácio de Kensington.

Yula Rocha, correspondente da RFI em Londres

A monarquia britânica está no olho do furacão desde que uma foto de Kate Middleton foi retirada de distribuição pelas agências de notícias devido a manipulações. O fato de a princesa de Gales estar longe dos holofotes, recuperando-se de uma cirurgia abdominal desde o ano passado, contribuiu para a multiplicação de especulações sobre a saúde dela nos tabloides britânicos.

Agora, toda e qualquer imagem oficial da realeza passará pelo escrutínio da imprensa. A foto da rainha Elizabeth II com 10 netos e bisnetos, tirada em 2022 no castelo Balmoral na Escócia, quando ela celebrava seus 97 anos, tem seis manipulações digitais feitas na fonte, segundo a agência de fotografias Getty Images.

Entre as alterações apontadas, estão falhas no xadrez da saia da monarca e uma mudança de posição do príncipe Louis, que foi digitalmente levado para mais próximo do braço do sofá que aparece no clique. Assim como a Getty Images, o canal americano de notícias CNN anunciou que está revisando todo material de divulgação distribuído pelo Palácio de Kensington.

Alteração de fotos da realeza é hábito antigo

A imagem de monarcas é extremamente controlada pela máquina de relações públicas da realeza britânia desde sempre. A rainha Vitória, a primeira representante da família real a ser fotografada, no fim do século 19, pediu, na época, que sua imagem fosse retocada para eliminar a papada em seu rosto. Antes disso, reis e rainhas eram retratados em pinturas parecendo muito mais altos, jovens e mais bonitos. Imagem é poder.

Hoje em dia, com a facilidade das câmeras de celular e a grande quantidade de aplicativos de edição de imagens, além dos célebres filtros popularizados pelas redes sociais, a linha entre realidade e manipulação é cada vez mais tênue e até perigosa. Muito tem se falado sobre os perigos da Inteligência Artificial e da manipulação da verdade com as fake news.

Portanto, as fotos editadas pela monarquia alimentam o debate sobre até que ponto a alteração de uma imagem é aceitável. Como acreditar na autenticidade do que é distribuído por assessores da realeza, de líderes mundiais e celebridades? No caso da realeza britânica, o que está em questão agora é a credibilidade da instituição considerada o alicerce do país.

Reaparecimento da princesa

O Palácio de Kensington espera que esse furor se dissipe quando Kate Middleton voltar a cumprir sua agenda de compromissos oficiais depois da Páscoa. Mas não há como negar que a imagem da monarquia britânica está arranhada por essa série de escândalos. Como defendia a própria rainha Elizabeth II, monarcas têm que ser vistos para que o povo acredite neles.