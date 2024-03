Cravo-da-índia é um anti-inflamatório natural; conheça 9 benefícios à saúde

O cravo-da-índia (ou Syzygium aromaticus, seu nome científico) é uma especiaria que contém substâncias que oferecem diversos benefícios para a saúde, inclusive para ajudar no tratamento de doenças. Não à toa, ele é usado desde os tempos antigos pela terapia ayurveda e pela medicina chinesa.

A seguir, conheça mais sobre as propriedades dessa especiaria.

Benefícios do cravo-da-índia

1. Tem ação anti-inflamatória

O principal componente ativo do cravo-da-índia é o eugenol —substância que modula a via de sinalização e a resposta imune, reduzindo a inflamação. Um estudo com óleo de cravo inclusive mostra sua eficácia no tratamento de inflamação de pele. Não à toa, esse composto também é usado na odontologia para tratar infecções na boca.

2. Protege de fungos e bactérias

Também por conta do eugenol, a especiaria tem se mostrado eficaz contra diversos tipos de infecções por bactérias e fungos.

3. Promove o relaxamento muscular

Por apresentar uma potente ação anti-inflamatória e propriedades analgésicas, o óleo essencial de cravo-da-índia é bastante útil para aliviar a tensão muscular e combater a fadiga.

4. Age como antioxidante

O eugenol ainda apresenta o poder de minimizar reações de oxidação no corpo, reduzindo a quantidade e a ação de radicais livres, responsáveis por acelerar o envelhecimento das células.

5. É estudado para ajudar no tratamento de alguns cânceres

Estudos vêm demonstrando que o cravo pode ser um coadjuvante no tratamento de alguns tumores. Um desses trabalhos, publicado no periódico Oncology Research, sugere que o extrato de cravo apresenta uma ação antitumoral, que leva a célula doente à morte. No entanto, são necessárias mais pesquisas para comprovar esses efeitos e suas aplicações nos tratamentos oncológicos.

6. Pode ajudar a tratar a cirrose

Uma análise publicada no Journal of Cancer Prevention mostra resultados promissores sobre o efeito protetor das substâncias encontradas no cravo contra a cirrose hepática, uma condição que aumenta o risco de câncer no fígado. No estudo, além de inibir a proliferação de células hepáticas malignas, houve a redução do estresse oxidativo.

7. É um repelente natural

Na versão de óleo essencial, o cravo pode ser usado como solução para espantar insetos também graças ao eugenol, sendo eficaz contra moscas e mosquitos. Trabalhos ainda demonstram que ele pode ser considerado um larvicida ecológico eficaz, eliminando inclusive as larvas do Aedes aegypti, podendo ser potencializado quando combinado com outros químicos.

8. Combate o mau hálito e a dor de garganta

Por suas propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e aromáticas, o cravo-da-índia pode melhorar o mau hálito e ajudar no combate a infecções de garganta. No entanto, o paciente não pode descartar a necessidade do uso de antibióticos, que devem ser prescritos por um médico diante de um quadro de infecção bacteriana.

9. Tem potencial antidiabético

Estudos mostram que o cravo-da-índia pode ter um efeito benéfico no controle do açúcar no sangue e no estresse oxidativo do organismo. Mas as análises foram realizadas em ratos com diabetes, por isso seriam necessárias pesquisas em humanos para comprovar efeitos positivos em pessoas com a condição.

Como consumir

O cravo-da-índia pode ser usado em sua forma natural de botão seco ou em pó no preparo de pratos, como sobremesas, carnes, bolos, compotas ou para preparar infusões (chás).

Para fazer o chá, ferva meio litro de água, acrescente 1 colher (sopa) dos botões secos e mantenha a fervura por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe abafado por mais dez minutos. Beba morno.

Ele ainda pode ser mastigado para combater o mau hálito. Nesse caso, coloque um ou dois cravos na boca ao dia. Para dor de dente, o dentista pode orientar a formulação de um gel com cravo para aplicar na boca para um efeito de analgesia.

Para usá-lo como repelente de mosquitos, faça assim:

Ingredientes

500 ml de álcool de cereais

10 cravos ou 5 ml de óleo essencial de cravo, com concentração de 1%

100 ml de óleo corporal

Modo de preparo

Coloque o álcool de cereais em um frasco junto com os cravos. Deixe-os marinando por três ou quatro dias, acrescente o óleo corporal e estará pronto para aplicar na pele. Se usar o óleo essencial de cravo, basta misturar os ingredientes e estará pronto.

Riscos e contraindicações

Em geral, o cravo é seguro para consumo quando utilizado no preparo de alimentos e em doses terapêuticas recomendadas para adultos saudáveis, assim como seu óleo é seguro para aplicação na pele, quando devidamente diluído.

No entanto, o uso da especiaria não é recomendado durante a gravidez, amamentação e para crianças com menos de 6 anos. "Por causar efeitos antiestrogênicos, o consumo de cravo também deve ser evitado por mulheres que estão passando por tratamento com estrogênio ou que estão tentando engravidar, uma vez que aumenta o risco de abortos e sangramentos", alerta a nutricionista e fitoterapeuta Vanderli Marchiori, fundadora da APFIT (Associação Paulista de Fitoterapia) e conselheira da Associação Brasileira de Fitoterapia.

Sem contar que ele pode causar reações adversas, como alergias ou sensibilidade cutânea, causadas pelo eugenol.

Outros efeitos conhecidos pelo uso do cravo-da-índia são pressão baixa, problemas de coagulação do sangue e hipoglicemia. Por isso só deve ser usado por pacientes com diabetes e aqueles que fazem uso de medicamentos para regular a pressão com recomendação médica ou de um nutricionista. Também deve ser usado com cautela por pessoas com problemas imunológicos ou que apresentem alguma disfunção renal ou biliar.

O consumo de cravo em grandes quantidades pode ser tóxico, por isso é recomendado consultar um médico antes de usá-lo como coadjuvante de qualquer tratamento.