Conselho da Europa pede que atletas de Rússia e Belarus não participem dos Jogos de Paris

A participação de russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris seria "um insulto para os atletas ucranianos", disse nesta quarta-feira (20) o presidente da assembleia parlamentar do Conselho da Europa, o grego Theodoros Rousopoulos.

Esta instituição de 46 países, que supervisa os direitos humanos no continente e não tem relação com a União Europeia, já havia pedido a exclusão dos dois países no ano passado.

No entanto, os atletas de Rússia e Belarus foram autorizados a participar dos Jogos sob bandeira neutra.

Na terça-feira o Comitê Olímpico Internacional decidiu que as duas delegações não vão desfilar na cerimônia de abertura, no dia 26 de julho.

"Lamento que o COI tenha decidido não seguir nosso pedido", disse Rousopoulos.

"Os princípios fundamentais do olimpismo são (...) contrários à guerra. Então, me pergunto: Deveriam os atletas de um país que invadiu outro participar dos Jogos Olímpicos e representar com orgulho este país?", indagou o político grego.

Os atletas russos e bielorrussos foram autorizados no ano passado pelo COI a participar dos Jogos, mas sob estritas condições e sem poder usar as cores de seus países.

