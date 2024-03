Homem usa muleta para matar cobra que entrou em hospital no litoral de SP

Um homem usou uma muleta para matar uma cobra que invadiu o Pronto-Socorro Central de Mongaguá, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Cobra que invadiu hospital foi morta com muleta. Um pequeno réptil, que entrou no Pronto-Socorro Central de Mongaguá, foi morto com uma muleta por um homem presente, que estava com o pé enfaixado e usava o utensílio também para se locomover.

Animal foi ao hospital por chuvas intensas, diz prefeitura. Em nota, a prefeitura de Mongaguá afirmou que o hospital fica próximo a um canal que recebe água do rio Aguapeú, o qual recebeu bastante água da chuva e alterou o comportamento dos animais.

Moradores não devem matar animais em situações como essa. A Prefeitura de Mongaguá orientou também que os moradores não matem os animais em situações como esta, mas esperem a ajuda especializada chegar e resgatar a cobra, possibilitando seu retorno à natureza.

Assista ao vídeo do ocorrido: