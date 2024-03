Citigroup vendeu maioria dos negócios de varejo fora dos EUA ao passo que reformulação avança

(Reuters) - O Citigroup vendeu seus negócios de varejo fora dos Estados Unidos em nove de 14 regiões e "encerrou substancialmente" outros três, enquanto o banco passa por sua maior reformulação em mais de duas décadas para simplificar seus negócios e aumentar a lucratividade.

O banco norte-americano também disse que seu negócio de varejo no México estava no caminho certo para uma oferta pública inicial planejada para 2025, e que o credor havia reiniciado o processo de venda de seu negócio de varejo na Polônia, conforme um documento regulatório divulgado na terça-feira.

A ampla reorganização do banco será concluída até o final de março, disse a presidente-executiva do Citigroup, Jane Fraser, aos investidores em uma conferência em Nova York no início deste mês. Isso inclui a simplificação de sua estrutura em cinco negócios, a eliminação de alguns comitês e a redução da duplicação de funções.

O Citi também reduziu o salário do diretor financeiro, Mark Mason, em 5%, para 13,3 milhões de dólares em 2023, de acordo com documento regulatório divulgado na terça-feira.

A empresa empregava 239.000 funcionários em 90 países em dezembro de 2023, 1.000 a menos do que há um ano, enquanto trabalha para atingir sua meta de reduzir o número de funcionários globalmente em 20.000, ou cerca de 8%, nos próximos dois anos.

(Reportagem de Mehnaz Yasmin, em Bengaluru)