Chinesa Tencent frustra expectativas de lucro e receita no 4º trimestre de 2023

A gigante de tecnologia chinesa Tencent Holdings divulgou lucro trimestral menor do que o esperado em meio à desaceleração econômica. A empresa de videogames e mídia social disse nesta quarta-feira, 20, que seu lucro caiu para 27,025 bilhões de yuans (US$ 3,75 bilhões) no quarto trimestre de 2023, ante 106,27 bilhões de yuans em igual período do ano anterior.

O resultado ficou abaixo do consenso de 34,05 bilhões de yuans de analistas compilados pela FactSet.

A Tencent, que tem sede em Shenzhen, atribuiu a queda no lucro a um ganho extraordinário de 106,6 bilhões de yuans referente à venda de sua fatia na companhia de entrega de alimentos Meituan no quarto trimestre de 2022.

A receita trimestral teve expansão anual de 7,1%, a 155,20 bilhões de yuans, mas também ficou abaixo da projeção da FactSet, de 156,21 bilhões de yuans. Fonte: Dow Jones Newswires.