Chance de Fed cortar juros em junho avança de 64,7% a 73,6%, após decisão de hoje, mostra CME

A chance de os juros começarem a cair em junho nos Estados Unidos aumentou, depois que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou decisão de manter as taxas inalteradas no período da tarde desta quarta-feira, 20. A probabilidade de o corte vir ao final do semestre subiu a 73,6%, de 64,7% antes do anúncio, segundo monitoramento do CME Group.

O cenário de cortes acumulados de 75 pontos-base ao longo do ano se manteve como o mais provável. Sua probabilidade passou de 34,5% para 34,3%. Em segundo lugar, a chance de cortes de 100 pontos-base até o fim do ano avançou de 24,1% a 28%.

O gráfico de pontos do Fed mostra que a maioria dos dirigentes do Fed vê o juro entre 4,50% e 4,75% no fim de 2024.