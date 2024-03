Chair do Fed ainda espera queda gradual da inflação

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que, mesmo com a força inesperada dos dados inflacionários recentes, sua perspectiva para as pressões sobre os preços é relativamente estável.

Apesar dos dados recentes, os números "realmente não mudaram a história geral, que é a de uma inflação caindo gradualmente, em uma trajetória um tanto instável", disse Powell em uma coletiva de imprensa após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto.

(Por Michael S. Derby)