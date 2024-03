Castro diz esperar desfecho para caso Marielle e que, por enquanto, só há 'fofoca'

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse nesta quarta-feira que espera um desfecho do caso Marielle Franco "o mais rápido possível". Segundo ele, o que se sabe até agora sobre os novos passos das investigações são "fofocas".

Castro falou a jornalistas no Palácio do Planalto depois de discutir a dívida do Estado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A gente espera o desfecho mais rápido possível. Só o que tem agora é fofoca jurídica e política", disse o governador. Na terça-feira, 19, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou a homologação da delação premiada de Ronnie Lessa - apontado como autor dos disparos que mataram Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018.

Cláudio Castro também reivindicou para o Estado o mérito de ter prendido Ronnie Lessa. "Sempre disse que não existe crime estadual, federal ou municipal, a gente espera é que a colaboração do Estado tenha sido decisiva", disse ele.

"Não pode esquecer que fui colega da Marielle enquanto vereador. E com certeza a gente é super interessado em que esse crime seja elucidado o mais rápido possível", afirmou o governador do Rio de Janeiro.