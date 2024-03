Reinaldo: Caso dos móveis é mais um pirulito dado à extrema direita

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que o governo "deu pirulitos" para a extrema direita ao se equivocar sobre o sumiço no Palácio da Alvorada.

Isso não ajuda o governo e ainda fortalece a extrema direita. É um pirulito para a extrema direita. (...) o bolsonarismo hoje está morrendo de felicidade porque fica parecendo que sendo constatada a inverdade de que os móveis tinham sido levados, então tudo o que se diz sobre Bolsonaro também é mentira. Reinaldo Azevedo

No início do ano passado, durante a transição do governo, o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja apontaram que alguns móveis do patrimônio do Palácio da Alvorada estavam faltando. Hoje (20), entretanto, foi divulgado que a Presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio que estavam desaparecidos.

Reinaldo salientou que o governo se equivocou na ocasião ao apontar o sumiço dos bens e, diante do fato de todos os móveis terem sido encontrados, deve haver um pedido de desculpas oficial.

Tem que pedir desculpas e dizer que estavam enganados. Não haveria nada de errado em emitir uma nota pedindo desculpas dizendo que os móveis estavam distribuídos no Palácio, que eles não tinham sumido. Tem que ser um pedido de desculpas oficial porque eles lidaram com informações falsas e tem que deixar claro que esse governo não tem compromisso com informações falsas. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL também destacou que o governo vem pecando na comunicação com eleição e que o equívoco em relação aos móveis é uma prova disso.

Houve um erro grave de comunicação e vai custar ao próprio governo. Serve para alimentar a fantasia bolsonarista de que tudo o que se diz contra golpista com convicções fascistóides é mentira. Tem-se um bom governo, mas tem essas trabalhadas que se cometem. Tudo passa pela área e pelo filtro da maneira como se comunica com o público. O governo não sabe comunicar as coisas virtuosas e passa informações erradas. Reinaldo Azevedo

Reinaldo criticou Janja, que chegou a trocar farpas com Michelle Bolsonaro sobre o suposto sumiço dos móveis.

Quem fala pelo governo e faz as comunicações oficiais em nome do governo? Lula deveria tirar 20 minutos por dia para aprovar ou reprovar as comunicações. Deveria proibir quem não está na área de falar a respeito. A Janja falou demais dos móveis e não deveria ter falado. Ela não tem cargo público. Reinaldo Azevedo

