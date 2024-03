Capital Economics: Novo foward guidance mostra que BC pode reduzir corte p/ 0,25 pp em breve

A Capital Economics avalia que a alteração no "foward guidance" no comunicado do Copom de hoje à noite dá suporte à visão da consultoria de que o comitê do Banco Central vai reduzir o ritmo de queda da taxa básica de juros em breve, provavelmente no encontro de junho.

"A taxa Selic não será reduzida tanto quando a maioria espera neste ano", afirma a Capital Economics, que se diz mais confiante agora em sua projeção de Selic em 9,50% no fim de 2024.

Como esperado, o Copom anunciou hoje à noite a redução da taxa básica em 0,50 ponto porcentual, para 10,75% ao ano. No comunicado, o comitê afirma que, em função da elevação da incerteza e da consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária, seus membros "unanimemente optaram por comunicar que anteveem, em se confirmando o cenário esperado, redução de mesma magnitude na próxima reunião". Em seus comunicados anteriores, o Copom antevia cortes de 0,50 ponto "nas próximas reuniões".

A Capital Economics observa que outra mudança relevante no comunicado foi a menção à força da inflação de serviços, "algo que está claramente incomodando" os integrantes do comitê. Em janeiro, lembra a consultoria, o Copom afirmou que as medidas subjacentes de inflação estavam perto da meta. Já no comunicado de hoje, o BC afirma que essas medidas estão "acima da meta".

"Outro corte de 0,50 ponto no próximo encontro do Copom, para 10,25%, parece altamente provável. A mudança no forward guidance não exclui outro corte de 0,50 ponto na reunião subsequente, em junho. Mas com a força do mercado de trabalho provavelmente mantendo a inflação de serviços elevada, acreditamos que o Copom vai se inclinar para cortes de 0,25 ponto até lá", afirma a consultoria.