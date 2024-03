Rio, 62°: por que faz tanto calor no estado (e é pior em algumas áreas)

O Rio registrou recorde de sensação térmica —no último domingo, foi de 62,3ºC em Guaratiba, na zona oeste.

Como é possível sensação térmica tão alta?

A sensação térmica de 62,3ºC foi a maior já registrada desde 2014, quando o Sistema Alerta Rio começou a fazer medições. A sensação térmica é um índice de calor calculado a partir dos dados de temperatura e umidade relativa do ar. A medição foi feita em Guaratiba.

Quanto maior a temperatura e a umidade, mais o calor do corpo tem dificuldade para dissipar, aumentando a sensação de calor. A estação localizada em Guaratiba mede o calor da região, e a influência da umidade proveniente da Baía de Sepetiba colabora para os elevados índices de calor, ou alta sensação térmica de calor.

Wanderson Luiz Silva, meteorologista e professor da UFRJ

O Centro de Operações Rio explica que Guaratiba possui algumas características geográficas que favorecem a ocorrência de temperaturas e umidades relativas do ar elevadas, principalmente no período da manhã. Esta região é úmida pela proximidade com o oceano e costuma receber a influência de ventos quentes de quadrante norte no período da manhã.

A variação de calor de um bairro para o outro tem relação com a umidade do lugar. Além disso, a comparação também depende de locais que tenham estações meteorológicas para medir, explica o professor Wanderson Luiz Silva.

Bangu e bairros adjacentes são um exemplo de vale que fica entre o Maciço de Gericinó e o Maciço da Pedra Branca, colaborando para o calor intenso na região. O bairro tem um maciço ao sul e outro ao norte. Logo, tanto as brisas marítimas quanto terrestres não conseguem penetrar de maneira tão efetiva naquela região. Somente mesmo quando temos ventos de maior escala, como ventos de sistemas frontais.

Wanderson Luiz Silva, meteorologista e professor da UFRJ

Já o estado do Rio, de um modo geral, tem temperaturas mais altas do que outros devido às características geográficas, como uma grande região metropolitana, com bastante asfalto e cimento, entre outros aspectos fisiográficos que contribuem para o calor intenso, como o relevo.

E o outono?

Os cariocas ainda podem esperar oscilações de temperaturas nas próximas semanas, apesar do fim do verão. "Essa é uma estação de transição entre o clima mais quente e úmido do verão, com o clima mais frio e seco do inverno. É normal que ainda possamos ter alguns momentos de calor intenso entre março e abril."