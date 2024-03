Sem dor no home office: como escolher a cadeira ideal para trabalhar?

O home office pode rolar em qualquer lugar da casa - no sofá ou naquela cadeira da sala de jantar, por exemplo. Mas com o tempo a conta chega, e ela vem em forma de tendinites, dores nas costas e articulações, problemas na vista e o arrependimento: "por que não investi em uma cadeira mais ergonômica?"

Escolher uma cadeira adequada para o trabalho vai proporcionar mais conforto e te ajudar a evitar problemas para a sua saúde. Confira:

A postura de trabalho ideal pede alguns cuidados, como:

Braços, quadril e joelhos dobrados em 90º;

Pés apoiados e estabilizados no chão ou em um apoio;

Tronco reto, apontando para a mesma direção em que está a cabeça;

Antebraços com apoio fixo, sem sobrecarga para os ombros.

Como é a cadeira ideal para trabalhar?

Para conseguir cumprir todos esses requisitos, é muito importante que a cadeira tenha características como:

Material almofadado, mas que não afunde o corpo, para não prejudicar a postura e respeitar as curvas naturais da coluna;

Regulação de altura, para garantir que as pernas e quadril estejam bem posicionados;

Caso você tenha mais de uma tela, prefira uma cadeira giratória, que permite que você gire o tronco e fique reto diante de cada uma;

Braços reguláveis de 20 a 25 centímetros de altura;

Encosto pode ser móvel ou não, mas caso adquira uma com costas fixas, teste antes se o ângulo é confortável.

A presença ou não de encosto de pescoço é considerada dispensável — o que vai influenciar mais na postura da sua cervical é a localização da sua tela, que deve estar na altura dos olhos.

Outro ponto é seguir a norma regulamentadora NR 17 que determina especificações para esse produto. Ela destaca os seguintes pontos:

A cadeira precisa ter cinco pés giratórios que não podem provocar o movimento involuntário do móvel;

As superfícies nas quais ocorre contato do corpo devem ser estofadas e revestidas de material que permita a transpiração;

O encosto deve ter ajuste de altura para proteger a região da lombar;

Os braços precisam ser reguláveis de 20 a 25 centímetros de altura a partir do assento.

Quanto aos materiais, prefira as cadeiras com encosto de espuma e não tela, já que dá maior firmeza.

Pensando no revestimento da cadeira, o recomendado é de couro ou feitos a partir de poliuretanos (PU). Revestimentos como tecidos sintéticos, corinos ou courvins (PVC) são menos duráveis.

Assento feito com espuma injetada de 50 kg/m³, tornando a cadeira mais firme;

Com regulagem de altura, braços e inclinação;

Presença de almofadas para a lombar e o pescoço.

Com altura e inclinação ajustável;

Apoio almofadado para as costas e glúteos.

Com espuma de 28 kg/m³ no encosto e 50 kg/m³ no assento;

Inclinação entre 90 e 165 graus;

Regulagem dos braços e altura.

Revestimento de couro com costuras de fibra de carbono;

Com regulagem de altura, braços e inclinação.

Encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem;

Ajuste de altura, braços e inclinação.

Com suporte de lombar 3D, respeitando as curvas naturais da coluna;

Apoios de braços 90°, para ajuste da posição dos cotovelos;

Malha feita de tecido respirável com alta elasticidade.

Com apoio na lombar, para melhor ergonomia;

Regulagem de altura, braços e inclinação;

Com tecido respirável e confortável.

