Atlético-MG anuncia saída de Felipão

A duas semanas do início da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG anunciou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari nesta quarta-feira (20).

"De forma consensual, clube e treinador acertaram o fim do vínculo", que era válido até dezembro, informou o 'Galo' em comunicado.

Segundo a imprensa, Felipão foi demitido porque parte da diretoria do clube estava insatisfeita com o rendimento da equipe e pela relação do treinador com a torcida.

Scolari, de 75 anos, assumiu o Atlético em junho do ano passado. Sob seu comando, o time terminou o Campeonato Brasileiro de 2023 na terceira colocação e conseguiu uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

No total, foram 41 jogos à frente do 'Galo', com 19 vitórias, dez empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 54%.

Sua saída acontece a dez dias do jogo de ida da final do Campeonato Mineiro contra o arquirrival Cruzeiro.

A estreia do Atlético na Libertadores está marcada para o dia 4 de abril, contra o Caracas, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo G.

O Brasileirão começa na segunda semana de abril.

O assistente Lucas Gonçalves, da comissão técnica permanente, ficará no comando da equipe interinamente enquanto a diretoria procura um substituto para Felipão.

A perspectiva é que o clube vá atrás de um nome estrangeiro. Entre os especulados estão o argentino Gabriel Milito, livre no mercado, e o português Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino.

