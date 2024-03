Arábia Saudita anuncia doação de US$ 40 milhões à Unrwa

RYAD, 20 MAR (ANSA) - A Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira (20) uma doação de US$ 40 milhões à Unrwa, agência da ONU para assistência aos palestinos, após diversos países, incluindo Itália, bloquearem o financiamento depois de Israel acusar funcionários da entidade de envolvimento no ataque de 7 de outubro de 2023, cometido pelo Hamas.

A verba será destinada a apoiar os "esforços de ajuda humanitária" da Unrwa na Faixa de Gaza, fornecendo "alimentos a mais de 250 mil pessoas e tendas a outras 20 mil", diz um comunicado do Centro de Ajuda Humanitária e de Socorro da realeza.

"É crucial satisfazer as necessidades desesperadas da população de Gaza", que está ameaçada pela fome, de acordo com a ONU", afirmou o diretor do centro saudita, Abdallah al-Rabeeah.

A Unrwa é o principal órgão humanitário em funcionamento no enclave palestino, mas Israel acusa empregados da agência de ter colaborado com o grupo fundamentalista Hamas nos atentados do ano passado.

Ao todo, a agência emprega cerca de 30 mil pessoas nas áreas onde atua: Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria. (ANSA).

