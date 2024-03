Anec eleva estimativa de embarques de soja em março para até 15,13 milhões de t

São Paulo, 20 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para cima sua estimativa para exportações de soja em março. A associação espera agora um volume entre 12,9 milhões e 15,13 milhões de toneladas. Na semana passada, a expectativa era de embarques entre 12,9 milhões e 14,526 milhões de toneladas do grão. Em março de 2023, o Brasil embarcou 14,44 milhões de toneladas da oleaginosa.A projeção para o milho foi reduzida de 146.571 para 134.430 toneladas. Em março do ano passado, o volume foi bem maior, de 780.053 toneladas. Os embarques de farelo de soja devem somar 2,13 milhões de toneladas, contra 2,205 milhões de toneladas anteriormente. Um ano antes, as exportações somaram 1,8 milhão de toneladas. De trigo, a exportação deve ser de 714.894 toneladas, ante 694.869 toneladas previstas na semana passada e 485.365 toneladas embarcadas em março de 2023.Entre 10 e 16 de março, foram embarcadas para o exterior 3,257 milhões de toneladas de soja em grão, 418.357 toneladas de farelo de soja, 10.095 toneladas de milho e 32.099 toneladas de trigo. A previsão para a semana de 17 a 23 de março é de embarques de 3,982 milhões de toneladas de soja em grão, 568.598 toneladas de farelo, 70 mil toneladas de milho e 142.556 toneladas de trigo.