Ações da China e de Hong Kong sobem com melhora do sentimento

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em alta nesta quarta-feira, uma vez que o sentimento dos investidores melhorou ligeiramente com os dados positivos divulgados esta semana, mesmo com a persistência de preocupações sobre o consumo e o setor imobiliário do país.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,22%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,55%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,08%.

Os dados de janeiro-fevereiro divulgados na segunda-feira parecem apontar para um bom início de 2024, mas os investidores estão preocupados com a credibilidade dos dados, a demanda fraca, a deflação, a desaceleração do crescimento do crédito e a falta de políticas eficazes, disseram analistas do Jefferies.

A China manteve as taxas primárias de empréstimo em sua definição mensal nesta quarta-feira, em linha com as expectativas do mercado, depois que o banco central deixou inalterada uma importante taxa de juros na semana passada em meio a alguns sinais de melhora na economia em geral.

O índice imobiliário do CSI300 caiu 0,1%, com a Vanke no centro das atenções já que o setor imobiliário do país continua a enfrentar dificuldades.

As ações de mídia subiram 3,4%, liderando os ganhos na China, com a Zhejiang Huace Film & TV Co avançando 20%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,28%, a 2.690 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,37%, a 19.784 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,12%, a 3.177 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,10%, a 7.695 pontos.