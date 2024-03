Acionista da TIM apresenta plano para vender filial brasileira

MILÃO, 20 MAR (ANSA) - O fundo de investimentos Merlyn Partners anunciou nesta quarta-feira (20) que apresentará uma lista de candidatos para o conselho de administração da Telecom Italia (TIM), da qual detém 0,53% do capital, e expôs um plano que prevê a venda da filial brasileira.

A movimentação chega em meio ao processo de desmembramento da maior empresa de telecomunicações da Itália, que está perto de vender sua operação de rede fixa para a gestora de recursos americana KKR.

O objetivo do CEO Pietro Labriola, que buscará renovar seu mandato na assembleia de acionistas marcada para 23 de abril, é focar no segmento de serviços, incluindo a TIM Brasil, considerada essencial pelos atuais gestores do grupo.

No entanto, o plano anunciado pela Merlyn Partners, empresa liderada por Alessandro Barnaba, ex-JP Morgan, prevê não apenas a venda da rede fixa para a KKR "o quanto antes", mas também de "atividades non core", como a filial brasileira.

O fundo afirma que isso seria necessário para "eliminar qualquer risco financeiro e ter recursos para investir no negócio dedicado a empresas e ao setor público, onde a TIM tem uma vantagem competitiva e pode se tornar líder europeia".

"A operação brasileira não é core e será cedida ainda em 2024 para reduzir tempestivamente o peso da dívida a um nível sustentável e para apoiar os investimentos em tecnologia e empregos na Itália", diz o plano da Merlyn.

"A venda imediata da TIM Brasil representaria também uma cobertura para eventuais atrasos regulatórios na venda da NetCo", acrescenta.

Para implementar seu programa, o fundo apresentará uma lista de candidatos para tentar assumir o controle do conselho de administração da Telecom Italia na assembleia de acionistas do mês que vem. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.