Zico se diz 'otimista' com a Seleção de Dorival Júnior

O ex-jogador Zico disse nesta terça-feira (19) à AFP que está "otimista" com a capacidade do novo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, para reerguer a equipe após o decepcionante desempenho em 2023.

"Estou otimista e torcendo muito, porque sei da capacidade dele, daquilo que ele pode somar para a Seleção", afirmou o ídolo de 71 anos, após a inauguração de sua estátua no Museu de Cera do AquaRio, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro.

A homenagem é a representação do craque com o uniforme do Flamengo em 1981, ano em que o clube carioca conquistou sua primeira Libertadores e foi campeão mundial com vitória sobre o Liverpool.

"Já dirigiu grande clubes, grandes jogadores e tomara que comece bem já contra a Inglaterra no sábado", acrescentou Zico sobre Dorival.

O batismo de fogo do treinador no comando da Seleção será em dois amistosos contra adversários difíceis: no sábado enfrenta a Inglaterra em Wembley e na próxima terça-feira pega a Espanha em Madri.

Dorival, de 61 anos, foi anunciado pela CBF em janeiro, após a demissão de Fernando Diniz.

Apesar dos vários desfalques importantes, entre eles o atacante Neymar, os goleiros Alisson e Ederson, o zagueiro Marquinhos e o volante Casemiro, o treinador poderá contar com Vinícius Júnior, que vive grande fase no Real Madrid.

Zico destacou as qualidades do jovem atacante, mas o enxerga mais como um líder técnico do que como um líder de grupo.

"Sem ser capitão, ele já é um líder por tudo o que ele hoje representa. Mas acho que, por enquanto, tem que deixar ele como está e, ao meu ver, ter na liderança da equipe um jogador com mais experiência", explicou.

Dorival Júnior não revelou quem será o capitão da equipe, após os cortes de Marquinhos e Casemiro, que usaram a braçadeira durante 2023.

Perguntado pela AFP, Zico evitou se aprofundar sobre o 'caso Robinho', em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve decidir nesta quarta-feira se o ex-jogador terá que cumprir prisão no Brasil após ter sido condenado por estupro na Itália.

"Todo mundo que comete erros que são comprovados tem que ser julgado pela justiça, não por mim", afirmou.

lg/raa/mls/ma/cb/aam

© Agence France-Presse