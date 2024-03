Wall Street avança com Nvidia e reunião do Fed em foco

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta terça-feira, depois que as ações da Nvidia desfizeram perdas iniciais e com investidores aguardando a conclusão da reunião de política monetária do Federal Reserve na quarta para obter pistas sobre a trajetória da taxa de juros do banco central norte-americano.

As ações da Nvidia saíram do território negativo e fecharam em alta de 1%, depois que a empresa revelou os preços e planos de remessa de seu aguardado chip de inteligência artificial Blackwell B200, que, segundo a companhia, pode ser 30 vezes mais rápido do que os chips atuais.

Michael James, diretor-gerente de negociação de ações da Wedbush Securities, atribuiu os ganhos gerais de terça-feira à melhoria do humor de investidores depois que os papéis da Nvidia avançaram, juntamente com o otimismo contínuo sobre a direção da economia dos EUA.

O Dow Jones subiu 0,83%, para 39.110,76 pontos. O S&P 500 ganhou 0,56%, para 5.178,51 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,39%, para 16.166,79 pontos.

O Dow Jones superou seus pares de Wall Street, apoiado por uma alta de 2% na Home Depot e ganhos de mais de 1% no McDonald's e na Apple.

Nos 11 principais setores industriais do S&P 500, somente o de serviços de comunicação perdeu terreno e terminou em queda de apenas 0,2%, após subir quase 3% na segunda-feira.

O setor de energia liderou os ganhos, em alta de 1,1% com o aumento dos preços do petróleo.

Investidores estavam se preparando para a atualização da política monetária do Fed na quarta-feira, quando haverá também uma coletiva de imprensa do chair Jerome Powell. Dados robustos sobre a inflação reduziram as apostas para o primeiro corte na taxa de juros em junho para cerca de 59%, de cerca de 69% no início da semana passada, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.