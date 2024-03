UE planeja enviar rendimentos de ativos congelados da Rússia para fundo de armas da Ucrânia

Por Andrew Gray

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia deveria pegar 90% dos rendimentos dos ativos russos congelados na Europa e transferi-los para um fundo administrado pela UE que financie armas para a Ucrânia, propôs o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, nesta terça-feira.

Borrell disse a repórteres em Bruxelas que apresentaria uma proposta formal aos 27 governos membros da UE na quarta-feira, antes de uma cúpula dos líderes do bloco na quinta e sexta-feira.

De acordo com o plano de Borrell, o dinheiro seria destinado ao Mecanismo Europeu para a Paz, um fundo extraorçamentário que fornece ajuda militar a países fora da UE e que tem sido usado principalmente para a Ucrânia.

"Se fizermos isso, bem, os russos não ficarão muito felizes", disse Borrell. "A quantia de dinheiro - três bilhões (de euros) por ano - não é nem mesmo extraordinária. Mas não é desprezível."

Cerca de 70% de todos os ativos russos imobilizados no Ocidente são mantidos no depositário central de títulos belga Euroclear, que tem o equivalente a 190 bilhões de euros em vários títulos e dinheiro do banco central russo.

Borrell disse que nem todo o dinheiro que flui para o Mecanismo de Paz a partir das receitas apreendidas seria usado para a Ucrânia - mas ele espera que a maior parte seja.

Ele propôs que os 10% restantes das receitas confiscadas fossem para o orçamento central da UE - que não pode ser usado para comprar armas - para aumentar a capacidade de defesa da indústria ucraniana.