Trump novamente condiciona ajuda dos EUA a aliados da Otan ao pagamento "do que é justo"

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O candidato republicano à Presidência, Donald Trump, reiterou que os Estados Unidos ajudarão a proteger membros da Otan de futuros ataques da Rússia apenas se os membros europeus gastarem mais em defesa.

Em uma entrevista com o site britânico de direita GB News publicada nesta terça-feira, Trump repetiu comentários que provocaram alvoroço tanto no seu país quanto no exterior no mês passado. Ele disse em um comício de campanha que encorajaria a Rússia a “fazer o que diabos eles quisessem” contra membros da Otan, se a aliança ocidental não estivesse gastando o suficiente em defesa.

Após os comentários de Trump em fevereiro, o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, disse que espera que os 18 aliados atinjam a meta de gastos neste ano.

Defendendo seus comentários de fevereiro, Trump disse que não se importa se adversários políticos os usarem contra ele no aquecimento para a eleição de 5 de novembro, na qual ele enfrentará o presidente democrata Joe Biden, um firme apoiador da Otan.

“Eu não ligo se eles usarem”, disse Trump. “Porque o que eu estou dizendo é uma forma de negociação. Por que deveríamos proteger esses países que têm muito dinheiro e os Estados Unidos estão pagando pela maior parte da Otan?”, disse Trump.

Questionado se os EUA defenderão aliados da Otan se eles começarem a “pagar suas contas adequadamente”, Trump disse, “Sim. Mas os Estados Unidos devem pagar a sua parte, e não a parte de todos os outros.”

“Então, se eles começarem a jogar limpo, os EUA estarão lá?”, perguntou o aliado de Trump e ex-político britânico, Nigel Farage, que conduziu a entrevista.

“Sim. 100%”, respondeu Trump.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)