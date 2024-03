Torcedores receberão reembolso após Messi não jogar amistoso

ROMA, 19 MAR (ANSA) - Os torcedores que não viram o craque Lionel Messi, do Inter Miami, entrar em campo em uma partida amistosa em Hong Kong receberão 50% de reembolso.

Os organizadores do jogo entre a franquia norte-americana e uma equipe local devolverão metade do valor dos ingressos, desde que os fãs não entrem com ações judiciais contra a Tatler Asia.

O amistoso aconteceu no início do mês passado e terminou 4 a 1 para o Inter Miami, mas Messi ficou no banco de reservas em virtude de uma lesão. Ao todo, cerca de 40 mil pessoas lotaram o estádio para ver o astro argentino.

A ausência de Messi causou tristeza e muita frustração entre os torcedores asiáticos, que se aglomeraram no palco do jogo e pagaram preços altíssimos nos ingressos.

O campeão mundial de 2022 garantiu que sua ausência não ocorreu por "motivos políticos", tendo recordado suas "excelentes e próximas" relações com a China. (ANSA).

