Tenho amigdalite frequentemente, o melhor tratamento é a cirurgia?

Depende. A principal indicação para a cirurgia das amígdalas, chamada de amigdalectomia, são as infecções bacterianas de repetição. Mas, ainda assim, a operação só é indicada para quem apresentar mais de cinco infecções por ano, mais de seis infecções em dois anos, ou mais de nove infecções em três anos. Por isso, o ideal é que o problema seja sempre avaliado por um médico otorrinolaringologista.

As infecções de repetição levam a uma resistência bacteriana pelo uso excessivo de antibióticos. Então, se de fato for um quadro recorrente, é interessante pensar na possibilidade cirúrgica. Sem esquecer que o próprio antibiótico também diminui a imunidade do paciente e altera a flora bacteriana intestinal, matando também as bactérias boas de nosso intestino. Por isso, o uso do antibiótico deve ser associado ao uso de probióticos.

Nos casos das amigdalites recorrentes, é sempre importante a identificação e a correção de fatores que possam favorecer as crises, como refluxo gastroesofágico, falta de vacinação, quadros alérgicos, alimentação ruim e falta de higiene oral.

Portanto, o tratamento indicado vai depender do tipo de amigdalite, pois pode ser diagnosticada a amigdalite infecciosa, que é causada por vírus, bactérias ou fungos, assim como quadros inflamatórios como as alergias e refluxo gastroesofágico. Dessa forma, é possível tratar com antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos, medicamentos antirrefluxo ou imunomoduladores (medicamentos para estimular a imunidade).

Como é a cirurgia

Ela consiste na retirada completa das amígdalas e tanto crianças como adultos podem se submeter ao procedimento.

A avaliação pré-operatória, claro, tem como intuito confirmar a indicação, o benefício da cirurgia e se o paciente está apto a realizar o procedimento com segurança por meio de exames.

Já os cuidados pós-operatórios envolvem repouso adequado, hidratação, uso de analgésicos para alívio da dor, além da alimentação, que deve ser líquida, pastosa e em temperatura ambiente para fria. Por isso, muitas vezes, sorvete, açaí e gelatina são sempre recomendados. O tempo de recuperação varia entre dez a 14 dias.

Dá para se prevenir?

No dia a dia também é importante tomar alguns cuidados a fim de evitar a amigdalite recorrente. Portanto, deve-se levar uma vida saudável, com boas práticas de higiene oral, alimentando-se e se hidratando corretamente. Também é recomendado se proteger da exposição a mudanças bruscas de temperatura, evitar a convivência com fumantes, a exposição continuada ao ar-condicionado e, sobretudo, situações que possam implicar em queda na imunidade.

Fontes: Alexandre Augusto, médico otorrinolaringologista, coordenador do serviço de otorrinolaringologia do Huol-UFRN (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande Norte), ligado à Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Renata Moura Barizon, médica otorrinolaringologista e coordenadora de otorrinolaringologia da Associação Médica Fluminense, no Rio de Janeiro; Sérgio Tadeu Almeida, chefe do serviço de otorrinolaringologia do HGF (Hospital Geral de Fortaleza).

