Seleção brasileira está na Europa para os primeiros amistosos sob o comando de Dorival Júnior

A seleção brasileira está na Europa para dois amistosos internacionais. Os confrontos marcam a estreia do técnico Dorival Júnior à frente da equipe. Na segunda-feira (18), Dorival comandou um treino com os convocados brasileiros no Centro de Treinamento do Arsenal, em Londres, onde a equipe canarinho vai enfrentar a seleção da Inglaterra no sábado (23). Na próxima terça-feira (26), será a vez de encarar o time da Espanha, em Madrid.

Renan Tolentino, em colaboração com a RFI

O treinamento na capital inglesa foi a primeira atividade técnica de Dorival com o elenco desde que ele assumiu a amarelinha, em janeiro deste ano. A equipe foi dividida em dois grupos. Enquanto uma parte ficou em campo para realizar trabalhos com bola, os outros foram para a academia.

Apenas dois jogadores não participaram dos treinos: Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama, que jogou a semifinal do Campeonato Carioca no último domingo (17) e desembarcou em Londres na tarde de segunda-feira; e Bremer, zagueiro da Juventus, que irá substituir Gabriel Magalhães, suspenso por conta de uma lesão.

Desafios do novo técnico

Um dos desafios que Dorival Júnior terá pela frente ao longo da semana será a corrida contra o tempo para preparar a equipe brasileira para os dois amistosos.

"Vamos ter que ter equilíbrio para que nesses três primeiros períodos que teremos de treinamento, consigamos acelerar de alguma forma essa preparação inicial. Sabemos que não é o ideal, porém, pela capacidade de jogadores, acredito que possamos chegar a um consenso em relação a termos uma equipe já equilibrada a partir da primeira apresentação", avaliou Dorival.

A seleção brasileira enfrenta a Inglaterra, no estádio Wembley, em Londres, no sábado, às 16h (horário de Brasília). E na próxima terça-feira, a partida será contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, na capital madrilenha.

(Com informações de agências)