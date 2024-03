Reportagem do UOL sobre calote bilionário na Caixa concorre a prêmio

A reportagem "O calote bilionário na Caixa", de Amanda Rossi, publicada em UOL Prime, concorre ao 4º Prêmio Não Aceito Corrupção, na categoria Jornalismo Investigativo.

A premiação é promovida pelo Instituto Não Aceito Corrupção (Inac), associação civil e apartidária, fundada em 2015, para discussão sobre regras e enfrentamento do mau uso de recursos públicos. O objetivo do prêmio é aprofundar a discussão sobre conceitos e soluções práticas relacionadas à corrupção e seu combate no Brasil.

A reportagem mostra como o então presidente Jair Bolsonaro usou a Caixa como arma de campanha nas eleições de 2022, se valendo de manobras inéditas, sem transparência, que expuseram a instituição a um nível de risco inédito na história recente.

Os premiados serão revelados em cerimônia na segunda-feira (25), às 19h, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Haverá transmissão ao vivo no YouTube, no canal do Inac.

Serão escolhidos jornalistas, empresas, gestores e acadêmicos pelos melhores trabalhos em seis categorias: Academia, Tecnologia e Inovação, Governança Corporativa, Experiência Profissional, Jornalismo Investigativo e Comunicação Local. Na mesma noite, será definido ainda o vencedor do Grande Prêmio 2023.