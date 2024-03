Quem é David Blackwell, nome homenageado no novo 'superchip' de IA da Nvidia?

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 18, a plataforma Blackwell B200, descrita pela companhia como a GPU (Unidade de Processamento Gráfico) mais potente de todos os tempos. Com capacidade de processar tarefas de modelos de inteligência artificial com mais de 1 trilhão de parâmetros, a tecnologia foi batizada em homenagem ao estatístico e matemático David Blackwell, o primeiro homem negro a ingressar na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, com trabalhos nos campos da teoria dos jogos, teoria da informação e programação dinâmica.

Blackwell nasceu em 24 de abril de 1919 na cidade de Centralia, em Illinois, EUA e se destacou na infância como uma aluno excepcional, especialmente em matemática. Com apenas 22 anos, em 1941, obteve seu diploma de doutorado em matemática, tornando-se o sétimo afro-americano a receber o título de Ph.D. em matemática nos EUA.

Durante seu pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados de Princeton (IAS), onde foi financiado pelo Rosenwald Fellowship, uma bolsa de estudos voltadas a acadêmicos negros, Blackwell foi impedido de assistir à palestras e fazer pesquisas na Universidade de Princeton por conta de sua cor. Na Universidade da Califórnia em Berkeley (UCB), o matemático também foi negado uma contratação no departamento de matemática por conta do seu tom de pele.

Em 1944 ele foi aceito no departamento de matemática da Howard University, em Washington, onde ele se especializa em estatística. Entre 1948 e 1950, Blackwell contribuiu para a think tank RAND Corporation na aplicação de teria dos jogos em situações militares, desenvolvendo um estudo sobre o momento ideal para um duelista abrir fogo. Ele se tornou professor titular do departamento de estatística da UCB em 1955 onde, dois anos depois, assumiu a cadeira de presidente. Sua admissão à Academia Nacional de Ciências aconteceu em 1965.

Seu livro Basic Statistics, de 1969, aborda a incerteza dos resultados futuros incorporando evidências à medida em que surgem, em vez da do uso de dados históricos. Em suas pesquisas, também se dedicou à teoria da decisão e nas implicações matemáticas de situações do mundo real durante a Guerra Fria.

David Blackwell morreu em 2010 aos 91 anos.