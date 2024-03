Preso por matar homem em SP cometeu crime durante 'saidinha' da cadeia

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Sérgio Siqueira Martins, 30, por suspeita de matar um homem de 52 anos em uma casa de veraneio em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Preso teria cometido o crime durante o benefício da "saidinha" da cadeia. No período fora da prisão, Sérgio e outro homem, ainda não identificado, assassinaram Ricardo Domingues Mineto. As informações são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

A vítima, que morava em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, estava com a esposa e um casal de amigos em um período de férias no litoral paulista. Os criminosos levaram um celular que pertencia a um dos ocupantes da casa.

Vítima tentou se defender. No momento do crime, Ricardo estava no quintal da residência e, ao perceber a presença de um dos criminosos, pegou uma faca para se defender. Ao ver que a vítima estava com uma faca, o suspeito atirou no homem, que morreu no local.

Sérgio foi preso quando retornou ao Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, nesta segunda-feira (18), após o fim da saída temporária. Ele cumpre pena desde 2020 por tráfico de drogas e agora também responderá por latrocínio. Sérgio foi encaminhado para a Cadeia Pública de Peruíbe após confessar o crime e está à disposição da Justiça. O outro suspeito ainda não foi detido.