'Prático': dispenser automático de sabonete e detergente está por R$ 90

Se você curte "achadinhos" modernos para facilitar o dia a dia, pode gostar de um dispenser automático com sensor de movimento em casa. O aparelho consegue identificar quando a mão se aproxima, e então despeja uma quantidade pequena de líquido, que pode ser sabonete, detergente ou álcool gel.

Isso ajuda a evitar desperdícios na hora de lavar a louça ou de higienizar as mãos, além de dar um toque de modernidade ao ambiente. Veja a seguir os modelos que Guia de Compras UOL encontrou:

O que esse dispenser tem de bom?

Tem bico corta-gotas, para evitar respingos indesejados

Pode ser usado com sabonete líquido, detergente ou álcool gel

Tem capacidade de até 250 ml

Funciona com quatro pilhas AAA (não inclusas)

A luz indica quando a carga está baixa

Está disponível em diferentes cores: branco, preto e níquel (acinzentado)

Uma das opções do dispenser (na cor níquel) vem com suporte para esponja de cozinha

O que diz quem comprou?

O dispensador tem nota média de 3,5 a 3,8 (do total de cinco) nas diferentes cores disponíveis para venda na Amazon. Confira algumas das avaliações.

Bom e prático . Roberto

Atendeu as minhas necessidades . César Duarte Ferreira

Além de prático, deu um toque de sofisticação na cozinha. Hirquer Fabrício da Silva

Amei a compra feita. Super útil e com um design diferente. Cris Santos

Super legal e muito prático. Mônica

Excelente. Para o período de pandemia foi um produto prático e que auxiliou na economia de sabonete líquido. Veio bem embalado e muito rápido. Ana Letícia Ribeiro

Principais reclamações

Algumas avaliações citam que o dispenser despeja uma quantidade de líquido pequena. Ainda há consumidores que criticam a demora para liberar o líquido após aproximar as mãos do sensor. Veja algumas opiniões adiante.

O dispenser é lindo. O único problema é que sai pouquíssimo detergente. Marcia

Sai pouco produto, não funciona seguidamente. Não gostei. Elaine

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).