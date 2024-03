Por eleição, Trump promete taxar em 100% carros chineses feitos no México

Candidato à presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, promete ser implacável com as montadoras chinesas caso seja eleito.

Trump disse, durante evento de sua campanha eleitoral que irá taxar em 100% carros chineses que são feitos no México.

Atualmente, montadoras chinesas, para escapar dos impostos, montam seus carros no México devido a um acordo de livre comércio entre o país e os Estados Unidos. Dessa forma, os chineses chegam ao mercado dos EUA com preços competitivos ante as montadoras locais.

Marcas chinesas como BYD, Chery e já admitiram planos para a construção de fábricas de veículos no território mexicano - a BYD, por exemplo, já comercializa veículos no México, porém ainda importados da China.

"Se você está ouvindo, presidente Xi (Jinping) - e você e eu somos amigos - mas ele entende a maneira como eu lido. Essas grandes fábricas de carros monstruosos que vocês estão construindo no México agora... vocês não vão contratar americanos e vão vender os carros para nós, não", disse Trump, segundo a "NBC".

"Vamos impor uma tarifa de 100% sobre cada carro que cruzar a fronteira, e vocês não conseguirão vender esses carros se eu for eleito."

O ex-presidente crê que se não for reeleito isso representaria um desastre para o país e para o seu setor automotivo, como um potencial "banho de sangue".

Atualmente, o presidente Joe Biden estuda uma imposição de tarifas para impedir que veículos chineses entrem no país pelo México. A administração também investiga o risco que veículos chineses representam para a privacidade dos motoristas americanos.

