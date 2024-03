Petrobras avalia oportunidades de negócios em baixo carbono com Mitsui

(Reuters) - A Petrobras informou nesta terça-feira que assinou um memorando de entendimentos com a Mitsui & Co. para avaliar oportunidades de negócios em baixo carbono no Brasil.

A parceria inclui o estudo de potenciais oportunidades para produção de hidrogênio sustentável e seus derivados, utilização de biometano, e captura, transporte e armazenamento de CO2.

A assinatura ocorreu durante conferência global de energia CERAWeek, em Houston, nos Estados Unidos, afirmou a petroleira em comunicado ao mercado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo; Edição de Pedro Fonseca)