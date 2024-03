Países ocidentais manifestam preocupação com nova lei de segurança de Hong Kong

Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, os 27 Estados membros da União Europeia, bem como os círculos empresariais e os defensores dos direitos humanos manifestaram preocupação com uma lei que restringirá ainda mais as liberdades em Hong Kong e pediram aos legisladores que dediquem mais tempo à análise deste impacto. O parlamento local votou por unanimidade na terça-feira (19) a favor de uma nova lei de segurança que prevê prisão perpétua por crimes como traição ou insurreição, e provocou preocupação no Ocidente.

"Estamos alarmados com estas medidas amplas que consideramos imprecisas", disse o porta-voz do departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, à imprensa, acrescentando que o texto poderia potencialmente "acelerar o fechamento da sociedade de Hong Kong".

O chefe da diplomacia britânica, David Cameron, também condenou a adoção da nova lei afirmando que mina os "direitos e liberdades" na ex-colônia britânica.

Este texto "minará ainda mais os direitos e liberdades na cidade. Prejudica a implementação por parte de Hong Kong das suas obrigações internacionais vinculativas", afirmou Cameron num comunicado.

A ONU também reagiu ao endurecimento da lei de segurança dizendo que estava "profundamente preocupada" com as ambiguidades do texto adotado com "pressa" alarmante.

O Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, destacou, numa declaração, disposições vagas que "poderiam levar à criminalização de uma ampla gama de comportamentos protegidos pelo direito internacional dos direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de reunião pacífica e o direito de receber e transmitir informações.

Cinco categorias de crimes

"Hoje é um momento histórico para Hong Kong", disse o líder do território, John Lee, especificando que a lei entraria em vigor em 23 de março.

O texto aprovado pelo Conselho Legislativo complementa a lei de segurança nacional imposta por Pequim em 2020, após as grandes manifestações do ano anterior a favor da democracia em Hong Kong.

A nova lei enumera cinco categorias de crimes, além dos punidos pelo texto de 2020: traição, insurreição, espionagem e roubo de segredos de Estado, sabotagem que põe em perigo a segurança nacional, sedição e "interferência externa".

Os países ocidentais e os defensores dos direitos humanos manifestaram preocupação com uma lei que restringirá ainda mais as liberdades em Hong Kong, e pediram aos legisladores que dediquem mais tempo à análise do impacto.

Mas o Conselho Legislativo de Hong Kong (LegCo), que não inclui representantes da oposição, debateu o texto de forma acelerada e seus 89 membros aprovaram a lei, denominada "artigo 23", por unanimidade.

O Gabinete de Segurança Nacional de Hong Kong, gerido por Pequim, por sua vez assegurou que um "número extremamente pequeno de pessoas" corria o risco de ser condenado ao abrigo deste artigo 23.

Até agora, quase 300 pessoas foram detidas em Hong Kong ao abrigo da lei de segurança nacional e dezenas de políticos, activistas e outras figuras públicas foram presos ou forçados ao exílio.

"Um bloqueio" contra ameaças externas

Segundo Lee, esta nova legislação era necessária para preencher as lacunas deixadas pela lei de 2020.

Ele também citou repetidamente a "responsabilidade constitucional" de Hong Kong para aprovar esta lei, como ele acredita ser exigido pela Lei Básica, a mini-Constituição que governa a ilha desde a sua transferência da Grã-Bretanha para a China, em 1997.

A lei "permitirá a Hong Kong prevenir, proibir e punir eficazmente atividades de espionagem, conspirações e armadilhas de serviços de inteligência estrangeiros, infiltração e sabotagem por forças hostis", disse Lee nesta terça-feira.

A nova legislação também "prevenirá eficazmente a violência (...) e as revoluções coloridas", disse ele, referindo-se aos protestos em massa pró-democracia que começaram em 2019.

O funcionário, sancionado pelos Estados Unidos pela forma como lidou com os protestos como chefe de segurança, chamou a lei de um "bloqueio eficaz", enquanto as autoridades procuram combater "ameaças de forças externas e do terrorismo local".

O texto prevê penas que vão até à prisão perpétua por sabotagem que ponha em perigo a segurança nacional, traição e insurreição, 20 anos por espionagem e sabotagem e 14 anos por "interferência externa".

A lei também amplia a definição do crime de "sedição" da era colonial britânica para incluir o incitamento ao ódio.

(Com informações da AFP)