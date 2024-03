S&P 500 e Nasdaq caem antes de decisão do Fed com pressão de chips

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os índices norte-americanos S&P 500 e Nasdaq caíam nesta terça-feira, com a maioria das ações de megacapitalização e de chips no vermelho, conforme o sentimento permanecia frágil antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

A queridinha dos investidores, Nvidia, cedia 3,0%, mesmo depois que a empresa apresentou o Blackwell B200, um chip de IA que, segundo ela, é até 30 vezes mais rápido do que seu chip anterior. Alguns investidores sugeriram que a notícia já estava precifiada no nas ações, que dispararam recentemente.

Outros fabricantes de chips, como AMD, Marvell Technology e Intel, caíam entre 1,9% e 4,9%, enquanto o índice Philadelphia de semicondutores perdia 2,3%.

A Super Micro Computer, fabricante de servidores de IA, tombava quase 11,5% depois de anunciar que venderá 2 milhões de ações que poderão render cerca de 2 bilhões de dólares.

O Dow Jones subia 66,76 pontos, ou 0,17%, a 38.857,19 pontos. O S&P 500 tinha queda de 11,47 pontos, ou 0,22%, a 5.137,95 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 99,25 pontos, ou 0,62%, a 16.004,20 pontos.

Cinco dos 11 principais setores do S&P 500 estavam sendo negociados em baixa, com o de tecnologia da informação caindo 0,8%.

A maioria das ações de megacapitalização recuava, com a Tesla em baixa de 3,2% e a Meta cedendo 2,3%.

O foco permanecerá agora no banco central dos EUA, que deve manter os juros básicos ao final de sua reunião de dois dias, na quarta-feira.

No entanto, os investidores estão preocupados com a possiblidade de que suas novas projeções econômicas sinalizem menos cortes nas taxas de juros e um início mais tardio do ciclo de afrouxamento monetário.

"O que importa é o gráfico de pontos", disse Mike Reynolds, vice-presidente de estratégia de investimentos da Glenmede.