Mulher fica 2h em carro atingido por árvore até Enel desligar energia em SP

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher ficou por duas horas presa dentro de um carro atingido por uma árvore a espera de uma equipe da concessionária Enel, que precisou desligar a energia elétrica da rua para viabilizar o resgate. O caso aconteceu no início da noite desta terça-feira (19) em Santana, na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Árvore caiu sobre o carro da mulher enquanto ela estacionava, por volta das 16h. A mulher, que se chama Marina, conversou ao vivo com o Brasil Urgente (TV Bandeirantes), e disse que havia parado no local em razão de um compromisso.

Enquanto aguardava a chegada da Enel, a mulher dizia que estava com calor em razão do carro estar desligado e não poder ligar o ar-condicionado. Segundo a mulher, os bombeiros e a Polícia Militar chegaram rapidamente ao local, mas ambos dependiam da concessionária de energia para conseguir resgatá-la.

Resgate só era possível após o desligamento da energia elétrica em razão do risco de choque. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, quando se está em um veículo e ele é atingido por uma corrente elétrica, o recomendado é permanecer nele. O resgate de Marina foi realizado pelos bombeiros e finalizado apenas por volta das 18h10 (horário de Brasília).

Eu só queria sair, só queria sair [do carro]. Claro, em segurança. Mas eu queria que a Enel chegasse logo e não chegava. Os bombeiros de mãos atadas porque se eles colocassem as mãos nos fios iam morrer.

Marina

Apesar do susto, a mulher não se feriu na ocorrência. Ela também não precisou ser socorrida, informou o Corpo de Bombeiros.

Procurada, a Enel alegou que a rede foi desligada de "imediato de forma automática no local". "A mulher foi retirada do veículo depois que a companhia realizou todas as ações preventivas para garantir a segurança. A companhia acrescenta que a equipe enfrentou ainda congestionamento para se deslocar até o local", concluiu a empresa.