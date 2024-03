Mostra de peças arqueológicas da Itália pré-romana chega a SP

SÃO PAULO, 19 MAR (ANSA) - Uma exposição trazendo relíquias da cultura Daunia, datadas dos séculos 4 e 2 a.C., chega a São Paulo. Intitulada "Formas e Cores da Itália Pré-Romana: Canosa di Puglia", a mostra apresenta artefatos arqueológicos originais, no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo (Iicsp), localizado em Higienópolis, entre os dias 28 de março e 8 de junho.

Com curadoria assinada por Massimo Osanna, diretor geral dos Museus do Ministério da Cultura Italiano, em colaboração com Luca Mercuri, a exposição destaca peças selecionadas dos museus arqueológicos de destaque das cidades de Bari e Taranto, na região da Puglia, além de Canosa, onde muitos dos artefatos foram originalmente descobertos.

Pela primeira vez no Brasil, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma gama diversificada de artefatos, incluindo armaduras, jóias, cerâmicas, acessórios matrimoniais e outros itens de significado arqueológico.

A mostra faz parte do programa "Il Racconto della Bellezza" ("Narrar a beleza"), iniciativa conjunta entre a Direção Geral dos Museus do Ministério da Cultura (MIC) e a Direção Geral da Diplomacia Pública e Cultural do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional, destinada a promover e valorizar o patrimônio cultural italiano no exterior.

Após passar por Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina), a exposição chega a São Paulo e ainda seguirá para a Cidade do México no final de agosto.

O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo abrirá suas portas aos sábados, permitindo que o público também desfrute da exposição aos fins de semana.

Para a cerimônia de abertura, o Iicsp receberá figuras proeminentes como Luca Mercuri, um dos curadores da exposição; Elisabetta Scungio, historiadora da arte do Ministério da Cultura da Itália; Anita Rocco, diretora do Museu Arqueológico Nacional de Canosa di Puglia; e Savino Gallo, diretor do Parque Arqueológico de Monte Sannace. (ANSA).

