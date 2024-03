Meloni pede indenização de 100 mil euros por vídeos pornô falsos

ROMA, 19 MAR (ANSA) - Um tribunal da Sardenha, no sul da Itália, convocou a premiê da Itália, Giorgia Meloni, como testemunha no julgamento de dois homens acusados de publicar vídeos pornográficos falsos na Internet.

As gravações exibiam o rosto da primeira-ministra nos corpos de atrizes de conteúdo adulto e foram veiculadas em uma plataforma dos Estados Unidos, angariando milhões de visualizações durante os vários meses em que estiveram no ar.

O depoimento foi marcado pelo Tribunal de Sassari para 2 de julho, e Meloni é parte civil no processo, no qual pede uma indenização por danos morais de 100 mil euros (R$ 545 mil).

Os réus são um homem de 73 anos e seu filho de 40, que utilizaram softwares de manipulação gráfica para fazer as montagens.

Se for indenizada, Meloni pretende doar o dinheiro para um fundo do Ministério do Interior voltado a mulheres vítimas de violência. (ANSA).

