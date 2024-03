Viúva de Marielle critica pronunciamento de ministro: 'Queremos respostas'

A viúva de Marielle Franco, Monica Benicio, criticou o pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski, cobrou "respostas concretas" sobre os assassinatos de Marielle e Anderson e classificou a declaração como um "espetáculo".

O que aconteceu

A vereadora Monica Benicio declarou que foi "surpreendida" com o anúncio de que Lewandowski faria um pronunciamento nesta terça-feira (19). Em um texto publicado nas redes sociais, a viúva de Marielle explicou que a novidade anunciada pelo ministro "em nada colabora com a esperança" para a resolução do caso. "Apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honram as duas pessoas assassinadas", escreveu.

Benício também defendeu que o caso é tratado como "espetáculo" na imprensa. "Transformar os fatos deste caso num espetáculo já virou prática corriqueira de diversos veículos de imprensa, contra a qual tenho lutado duramente. O que me causou surpresa, realmente, foi ver um ministro de Estado agir do mesmo modo", criticou.

Ela disse ainda que o final do pronunciamento do ministro foi "vazio" e cobrou "respostas concretas". "Fechamento vazio de seu pronunciamento, ao dizer 'brevemente pensamos que teremos resultados concretos'. Queremos respostas concretas. Espero que a próxima coletiva convocada seja para fazer um pronunciamento de ordem concreta e realmente comprometida com a justiça", cobrou.

Monica ressaltou que a homologação é "mais um passo importante", mas lamentou a espera das duas família para o fim da investigação. "Nós, familiares de Marielle e Anderson, não aguentamos mais a falta de respostas sobre quem mandou matar Marielle e nem promessas vazias sobre especulações de prazos que não se sustentam, só servem para aumentar a nossa dor e a nossa ansiedade. Isso é desrespeitoso conosco, familiares e amigos que perdemos pessoas amadas e vivemos com a ausência de justiça".

O ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou a homologação da delação de Ronnie Lessa hoje. A vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes foram assassinados em 2018. O caso foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) após novas provas mencionarem um parlamentar federal no caso. O ministro Alexandre de Moraes é o relator das investigações na Corte.

Fui surpreendida, junto a milhões de brasileiros, pela notícia de que o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, daria hoje uma coletiva de imprensa sobre o caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.



O STF homologou a delação premiada de Ronnie Lessa, ex-policial? -- Monica Benicio ?? (@monica_benicio) March 19, 2024

Irmã de Marielle diz ter 'fé' e 'esperança'

A irmã de Marielle, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse homologação traz "esperança". "As notícias que acabam de sair com os avanços da investigação sobre o caso da minha irmã e do Anderson, nos dão fé e esperança de que finalmente teremos respostas para esse assassinato político, covarde e brutal", publicou.

Para ela, o anúncio mostra que as instituições seguem comprometidas com a resolução do caso. "O anúncio do Ministro Lewandowski a partir do diálogo com o ministro Alexandre de Moraes é uma demonstração ao Brasil de que as instituições de justiça seguem comprometidas com a resolução do caso".

Mais um passo dado. Mas seguiremos acompanhando até o final e trabalhando para que nunca mais uma pessoa tenha a sua vida interrompida por ser quem é ou pelas ideias que defende. Somos muitas as brasileiras e brasileiros que acreditam que é possível.

Anielle Franco

As notícias que acabam de sair com os avanços da investigação sobre o caso da minha irmã e do Anderson, nos dão fé e esperança de que finalmente teremos respostas para esse assassinato político, covarde e brutal.



O anúncio do Ministro Lewandowski a partir do diálogo com o? -- Anielle Franco (@aniellefranco) March 19, 2024

Veja repercussão do anúncio

A deputada federal Talíria Petrone disse que seguirá exigindo respostas.

Delação Premiada de Ronnie Lessa homologada. Promessa de resolução breve da execução política de Marielle Franco. Um grito de justiça entalado na garganta, há 6 anos. Seguimos exigindo respostas. Marielle e Anderson, presentes! Hoje e sempre! -- Talíria Petrone (@taliriapetrone) March 19, 2024

A deputada federal Jandira Feghali também comentou a homologação da delação de Lessa.

URGENTE! Caso Marielle: Lewandowski anuncia homologação de delação premiada de Ronnie Lessa. Ex-policial militar, Ronnie Lessa está preso e é réu acusado de atirar na vereadora e seu motorista, Anderson Gomes. Como delator, ele poderá trazer importantes informações para as? pic.twitter.com/EeYcGPFtcI -- Jandira Feghali (@jandira_feghali) March 19, 2024

O deputado federal Pastor Henrique Vieira escreveu que a homologação é mais um passo importante.

#URGENTE - O assassinato de Marielle Franco deve ser solucionado em breve! O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acabou de anunciar que a delação premiada de Ronnie Lessa, um dos acusados pela execução, foi aceita e homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo? -- Pastor Henrique Vieira (@pastorhenriquev) March 19, 2024

Alexandre de Moraes homologa delação de Ronnie Lessa

Lewandowski disse que não teve acesso à delação e reiterou que o caso tramita em segredo de Justiça. Declaração foi feita em pronunciamento na noite desta terça-feira (19). "Nós sabemos que essa colaboração premiada traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco", afirmou.

O ministro destacou que o processo está nas "competentes" mãos de Alexandre de Moraes. "Que dará seguimento a esse processo, e certamente, muito em breve teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação", acrescentou.

O trabalho da Polícia Federal contou com a participação do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. "As duas instituições trabalharam dentro de suas atribuições", lembrou o ministro da Justiça e Segurança Pública.

Em nota, o STF detalhou a homologação do acordo de colaboração premiada de Ronie Lessa. Segundo a Corte, foram verificados os "requisitos da Lei nº 12.850/13 - regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração à exigência legal".



Foi realizada uma audiência com Lessa na segunda-feira (18), ainda segundo o Supremo. Na ocasião, "foi constatada a voluntariedade da manifestação da vontade dele. Agora, o caso está com a Polícia Federal para continuidade das investigações, que correm sob sigilo".