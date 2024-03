Lyon e Chelsea vencem e ficam mais perto das semifinais da Champions feminina

Lyon e Chelsea venceram Benfica (2-1) e Ajax (3-0), fora de casa, pelos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina, nesta terça-feira (19), e ficaram mais perto das semifinais do torneio europeu.

O Lyon, clube mais vitorioso na história desta competição, com oito títulos, terá assim uma situação favorável na partida de volta, que será disputada na quarta-feira da próxima semana, em seu estádio.

O triunfo desta terça-feira em Lisboa veio com uma virada: Andreia Faria abriu o placar para o time português aos 43 minutos, mas a equipe francesa reagiu no segundo tempo, com gols de Delphine Cascarino (63') e da alemã Sara Däbritz (79').

A classificação ficou ainda mais encaminhada para o Chelsea, que obteve uma vantagem de três gols em sua viagem a Amsterdã e agora o Ajax terá sérias dificuldades para obter uma virada na Inglaterra.

Lauren James abriu a conta para as londrinas aos 19 minutos e a alemã Sjoeke Nüsken ampliou duas vezes (44' e 83').

O Chelsea, vice-campeão europeu em 2021 e uma potência crescente no futebol feminino inglês, não sentiu muita falta de sua estrela, a lesionada Sam Kerr.

A rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina será concluída nesta quarta-feira.

O Paris Saint-Germain visitará o sueco Häcken, em Gotemburgo, antes do Barcelona, atual campeão, enfrentar o norueguês Brann, também fora de casa, em Bergen.

O Barça disputou as últimas três finais do torneio e venceu duas delas (2021 e 2023), o que o coloca como o grande time a ser batido, com um elenco que conta com jogadoras campeãs mundiais pela Espanha, entre elas a vencedora da Bola de Ouro Aitana Bonmatí (2023) e Alexia Putellas (2021 e 2022).

-- Jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Benfica (POR) - Lyon (FRA) 1 - 2

Ajax (HOL) - Chelsea (ING) 0 - 3

- Quarta-feira:

(14h45) Häcken (SUE) - Paris Saint-Germain (FRA)

(17h00) Brann (NOR) - Barcelona (ESP)

