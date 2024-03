'Ótimo tamanho e fácil manuseio': o que esta lixeira automática tem de bom?

Abrir a lixeira de casa com as mãos ou com os pés virou coisa do passado com modelos automáticos com sensor de presença. Dentro dessa categoria de produtos, o Guia de Compra UOL encontrou uma versão com desconto nesta semana: da marca Coibeu.

A lixeira conta com sensores que detectam movimentos próximos ou leves toques. Ela tem capacidade para 16 litros, e sai por menos de R$ 120 a Amazon, parceira do UOL.

O que a lixeira automática tem de bom?

Popular em vendas, o modelo registrou mais de 600 compras só no mês passado.

Tem sensores infravermelho e de vibração, com três mecanismos de abertura: ao perceber movimento a uma distância de 30 centímetros; com um toque; ou manual.

Conta com tecnologia de amortecimento de ar, que torna a abertura e o fechamento da tampa suaves.

Bateria recarregável com duração de dois a quatro meses, segundo a empresa.

Fabricada em plástico ABS de alta resistência.

Pode ser usada em diversos ambientes, como cozinha, sala, escritório e banheiro.

Tem capacidade de 16 litros.

O que diz quem comprou?

A lixeira automática com sensor da Coibeu registra mais de 300 avaliações na Amazon e recebeu 5 estrelas de 81% dos compradores, somando um total 4,6 notas positivas (de um máximo de 5). Leia o que diz quem comprou:

Vale a pena. Não tem necessidade de tocar na lixeira. Super amei. Ana Lúcia Uchoa

Ótimo produto. A lixeira é bonita e volumosa, e as funcionalidades de carregamento e de abertura são exatamente como descritas. Muito prática. Ótima relação custo-benefício. Recomendo. Marcelo Assafin

Lixeira em tamanho bom, com funcionamento automático rápido para abrir e fechar e - o melhor - a bateria dura muito! Já estou usando há quase dois meses e ainda não precisei carregar. Recomendo! Marcelo H.

Pontos de atenção

A maior queixa é sobre a qualidade dos sensores, com relatos sobre a lixeira parar de funcionar após certo tempo de uso. Veja alguns comentários:

Recebi o produto em dezembro e agora, na última semana de fevereiro, a lixeira simplesmente não funciona mais. Nem um mês após o fim do período de devolução! [...] Roberto Miyashiro Junior

Lixeira durou menos de 3 meses. Só funciona no modo manual. Automático não funciona mais. Gisele

