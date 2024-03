Kéfera sobre anorexia: 'Magreza não é sinônimo de saúde'; entenda problema

Kéfera Buchmann, 31, está chamando a atenção do público com sua nova vida fitness e os músculos definidos, que a influenciadora exibe com orgulho no Instagram.

Nesta terça (18), após compartilhar uma foto de antes e depois, um seguidor perguntou o motivo de ela estar tão magra em 2021. Kéfera então explicou que já sofreu com anorexia e que foi muito difícil superar o transtorno alimentar.

"Depressão, ansiedade, anorexia. Por isso que magreza não é sinônimo de saúde. Olho para essa fase e passa um filme na minha cabeça. Não desejo anorexia para ninguém."

Entenda o transtorno

A anorexia é caracterizada por longos períodos de jejum e uma obsessão pela magreza, e essa é a condição psiquiátrica que mais mata no mundo. O transtorno pode fragilizar o metabolismo, provocar problemas na pele, alterações cardíacas, aumento do colesterol, alto risco de hipotensão, desmaios e até impactos na temperatura corporal.

A incidência do problema é maior entre a população feminina, historicamente cobrada pela sua aparência devido ao machismo estrutural. De acordo com a psiquiatra Estéfane Moura, da SPP (Sociedade Pernambucana de Psiquiatria), a proporção aproximada de afetados hoje é de um homem para cada quatro mulheres.

Tratamento e cuidados

Segundo Kéfera, foi muito difícil superar o transtorno alimentar. "Quando via que as pessoas tinham melhorado, não conseguia me imaginar superando esse problema. É muito difícil. Demorou muito para mim", explicou.

A influencer ainda disse que não se sente totalmente curada. "Você nunca se sente 100%, mas consegue alcançar uns 95%. Sempre resta um pensamento, lá no fundo, dizendo: 'será que não era melhor você estar mais sequinha? Você não estaria mais bonita? Mais feliz?' Quando você está realmente bem, consegue negar esses pensamentos", contou aos seus seguidores.

O tratamento da anorexia deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, minimamente composta por psiquiatra, psicólogo e nutricionista, mas há outros especialistas que podem contribuir, como educador físico e enfermeiro.

No que tange à prevenção, a psiquiatra Bruna Boaretto, do Ceta (Centro Especializado em Transtornos Alimentares), de Curitiba, reforça que todo mundo é capaz de ajudar.

Sabe aqueles comentários "fulana engordou ou emagreceu ou está feia, está bonita"? Pois bem, além de desnecessários, são verdadeiros gatilhos e devem ser evitados. Ao endossar uma perspectiva realista que valoriza as pessoas pelo que são, você ajuda a promover uma cultura de mais liberdade e autoaceitação.

"Imagino que muitas mulheres que me acompanham têm anorexia. Ano passado, a chavinha virou para mim. Essa é minha estrutura, sou mais volumosa e mais parruda e chega de sofrimento de tentar ser diferente. O preço é muito alto para a minha saúde mental", completou.

*Com informações de reportagem de novembro de 2021