Kazaks está "confortável" com apostas do mercado em 3 cortes de juros pelo BCE este ano

Por Francesco Canepa e John O'Donnell

FRANKFURT (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu (BCE) Martins Kazaks disse nesta terça-feira que está "confortável" com as apostas dos investidores em três cortes nas taxas de juros pelo banco central até o final deste ano.

Muitas autoridades do BCE expressaram seu apoio a uma primeira redução nos custos dos empréstimos ante os níveis recordes atuais, provavelmente em junho, e o debate agora se concentra em quantos cortes adicionais se seguirão.

Os mercados monetários estão prevendo três cortes até dezembro, com alguma chance de um quarto movimento, o que reduziria a taxa dos atuais 4% para 3,25% ou 3,0%.

Kazaks, que no passado resistiu às especulações sobre uma redução iminente das taxas, disse à Reuters que desta vez as precificações de mercado estavam de acordo com as projeções econômicas do próprio BCE, que preveem que a inflação se aproximará de sua meta de 2% até o final do ano.

"Se eu der uma olhada nas precificações atuais do mercado, no último mês mais ou menos, estou bastante confortável com isso", Kazaks, que também é chefe do banco central da Letônia, em uma entrevista nesta terça-feira.

Kazaks, no entanto, advertiu que suas palavras não devem ser tomadas como um compromisso, ou "orientação futura" na linguagem do banco central.

"Não darei uma orientação futura dizendo que haverá três cortes, porque daremos uma olhada em cada reunião", disse ele.

O BCE realizará reuniões de política monetária em 11 de abril, 6 de junho, 18 de julho, 12 de setembro, 17 de outubro e 12 de dezembro.