Juiz desportivo pede informações sobre racismo contra Juan Jesus

ROMA, 19 MAR (ANSA) - O juiz desportivo da Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, pediu para a Procuradoria da Federação Italiana de Futebol (Figc) fornecer mais informações sobre insulto racista do zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, ao brasileiro Juan Jesus, do Napoli.

Em um comunicado, Mastrandrea considerou ser necessário que as autoridades italianas possam se aprofundar sobre o ocorrido durante o confronto no San Siro, realizado no último domingo (17).

Ainda há um longo caminho para ser percorrido até que o magistrado divulgue a sua sentença final sobre o episódio, pois investigações complementares ainda deverão ser exercidas nos próximos dias.

Além de se reunir com testemunhas do insulto, os promotores examinarão as imagens disponíveis.

Caso Acerbi seja considerado culpado, o defensor poderá pegar pelo menos 10 jogos de suspensão, correndo o risco de perder a reta final da Série A e até mesmo ficar de fora da Eurocopa.

